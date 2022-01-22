فواز الزوبع: علينا التكاتف ومساندة قواتنا لإفشال مخططات داعش وداعميه

شن خلايا مرتزقة داعش مساء الخميس هجوماً على سجن الصناعة في حين غويران بمدينة الحسكة، في محاولةً لإطلاق سراح معتقليها والذين يبلغ عددهم أكثر من 5000 معتقل.

وخلال تصدي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لتلك الهجمات، استهدف الاحتلال التركي مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا وأخرها استهداف مسيرة لقوات مجلس تل تمر العسكري المتوجهين للحسكة على طريق قرية توينة.

وبصدد هذه الأحداث صرح رئيس مجلس قبيلة الجبور في الحسكة فواز الزوبع الملحم لوكالتنا وقال: " هجوم داعش على سجن غويران، ليست المرة الأولى التي يقومون بها، وتزامنها بهجمات دولة الاحتلال التركي دليل على ترابط بين الهجومين".

واوضح الزوبع: "مناطقنا مستهدفة من قبل داعش ودولة الاحتلال التركي التي هي الداعمة الأولى لداعش، لذلك يجب علينا أن نتكاتف لمواجهة هذه الهجمات ولحماية المكتسبات التي حققها أبناؤنا الشهداء".

وختتم حديثه بالإشادة بدور قوات سورية الديمقراطية وقوى الامن الداخلي في حماية المنطقة، متمنيا لهم الانتصار على داعش وداعميها.

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ANHA