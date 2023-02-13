فؤاد حسين: نحن على اتصال مع واشنطن وطهران للحد من التوترات

في مقابلة أجراها موقع المونيتور الأميركي مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في واشنطن، قال وزير الخارجية العراقي "ليس سراً أنني على اتصال بكل من المسؤولين الإيرانيين والأميركيين".

قال حسين: "يثق بنا كلا الجانبين، وهذا أمر جيد، ومن مصلحة العراق أن يكون هناك توتر أقل بين واشنطن وطهران".

وكشف حسين في المقابلة عن مواصلته الاتصالات مع الطرفين؛ كون الولايات المتحدة حليف مهم، وإيران جار مهم، نشترك معه في العديد من المصالح المشتركة، بما في ذلك الحدود والدين والثقافة والاقتصاد والتجارة.

وأبدى وزير الخارجية العراقي، آمله أن يبدأ الجانبان في التحدث مع بعضهما البعض مرة أخرى، ولكن هذا قرارهما.

حسين موجود في واشنطن كرئيس لوفد عراقي إلى الولايات المتحدة، يضم محافظ البنك المركزي بالإنابة علي العلاق، لأول لجنة تنسيق عليا تركز اقتصادياً على الإطلاق لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

كما ناقش حسين مع المسؤولين الأميركيين التعقيدات التي يواجهها العراق في التنقل في العقوبات الأميركية والغربية على إيران وروسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التقى في بغداد الأسبوع الماضي قبل مجيئه إلى واشنطن.

ناشد لافروف حسين نوعاً من الحل بشأن العقوبات حتى يمكن دفع رواتب الشركات الروسية. تمتلك غازبروم ولوك أويل استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار في العراق.

أكد وزير الخارجية العراقي، أن حل هذه القضايا هو عمل جار، وسيتم بالتنسيق مع واشنطن، وقال: "العقوبات الأميركية والغربية على روسيا وإيران ليست مجرد قضية للعراق".

(م ش)