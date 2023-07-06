فؤاد حسين وهاكان فيدان يجتمعان في باكو

ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقي أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة التركيَّة هاكان فيدان، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 تموز، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الإستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليميَّة والدوليَّة".

وأضاف البيان، أن: "الوزيرين ناقشا آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيَّة بالمنطقة".

وأشار إلى أنَّ: "العراق يعمل على عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة قريباً في بغداد، والذي سيتناول قضايا دول الجوار وإيجاد السُبُل المُناسبة لتحقيقها والتي تصب في المُحافظة على السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن".

وتطرق الجانبان وفقاً للبيان، إلى "ملف مُخيّم الهول وترحيل اللاجئين والتحديات المُتعلقة بهذا الملف".

(م ش)