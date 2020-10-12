فصيل فلسطيني يعلن استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

وأعلنت وحدات "برق الجهادية" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها في "حلٍ من التهدئة مع الاحتلال، وستستأنف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة تجاه مستوطنات الاحتلال، حتى يتم الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس".

وقالت في بيانٍ وصل وكالتنا نسخة عنه، إنها ستصعّد من أعمالها وستستخدم كل أدواتها سواء: البالونات المتفجرة أو القنابل أو الطائرات الورقية الحارقة، حتى "يفرج الاحتلال عن الأسير المضرب عن الطعام منذ 78 يوماً على التوالي".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس والذي يخوض إضراباً عن الطعام لليوم 78 على التوالي، وسط معلوماتٍ تشير إلى أنه قد يفقد حياته في أي لحظة.

وفي وقتٍ سابق، حملت الأذرع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، إسرائيل مسؤولية حياة الأسير الأخرس وكل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقالت في بياناتٍ منفصلة "إنها سترد بقوة، في حال تعرض الأسير لأي خطر".

وكانت مصادر من الفصائل الفلسطينية، قد كشفت لوكالتنا، أن هناك رغبة لدى الفصائل وأبرزهم، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، للعودة إلى التصعيد مع إسرائيل بغية حلحلة ملف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

(ع م)

ANHA