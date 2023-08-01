أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي التي تحتلها تركيا ومرتزقتها منذ تشرين الأول عام 2019، قيام ما يسمى "مجلس تل أبيض المحلي" التابع للاحتلال التركي بفصل "الدكتور خليل الابراهيم مدير الأوقاف" في المقاطعة.

وبين المصدر أن الفصل جاء بعد رفضه لفصل أمام مسجد فاطمة الزهراء في بلدة سلوك، الشيخ ياسر ابو عمار، الذي انتشرَ له مقطع فيديو على مواقع التواصل الافتراضي منتصف حزيران المنصرم، بالتزامن مع المظاهرات التي خرج بها أهالي المقاطعة المحتلة، ينتقد فيها الوضع المعيشي في المقاطعة وانتهاكات المحتل التركي ومرتزقته بحق قاطني المقاطعة.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من مقاطعة كري سبي غلياناً شعبياً وسخطاً جراء جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث خرجوا بمظاهرتين في مقاطعة كري سبي وبلدة سلوك في الـ 14 و17 حزيران الماضي، طالبوا فيها بحلّ ما يسمى "المجلس المحلي"، ورفع يد المرتزقة عن مقدرات المنطقة.

(د)

ANHA