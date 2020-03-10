فشل تركي بورقة اللاجئين وامريكا تدرس سبل جديدة لمحاربة داعش في سوريا والعراق

تطرقت الصحف العالمية اليوم الثلاثاء، للعمليات الامريكية في العراق مرة اخرى بعد مقتل جنديين امريكيين أمس، ومحادثات السلام بين امريكا وحركة طالبان في افغانستان وانهيار مباحثات اردوغان مع الاتحاد الاوروبي.

نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سيعيد عملياته في العراق بعد مقتل جنديين اثناء القتال ضد داعش

في الشأن العراقي، قالت صحيفة نيويورك تايمز "قال مسؤولون عسكريون يوم الاثنين، إن القادة العسكريين الأمريكيين يراجعون كيفية قيام قواتهم بمهام في العراق وسوريا بعد مقتل جنديين من العمليات الخاصة الأمريكية في شمال العراق يوم الأحد خلال عملية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.

وقال المسؤولون إن المراجعة، التي حفزتها الظروف الخاصة المحيطة بمهمة الأحد، ستبحث في كيفية إسداء المشورة للقوات الأمريكية ومرافقتها للقوات المحلية.

القتلى الأمريكان كانوا جزءًا من فريق العمليات الخاصة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية والمشاركة مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية.

وفقًا لمسؤول عسكري، كان يجب سحب الأمريكيين الذين قُتلوا برافعة بعد سقوطهم في شق.

وفي بيان له، قال الكولونيل مايلز كاجينز، المتحدث باسم البعثة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا، إن القوات الأمريكية اضطرت إلى نشر قوات إضافية لاستعادة القتلى في جهد استغرق حوالي ست ساعات.

ورفض العقيد كاجينز التعليق على مراجعة العمليات ، لكنه قال: "نواصل دعم شركائنا في قوات الأمن العراقية في مهمتهم لهزيمة فلول تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضافت الصحيفة" تأتي هذه الوفيات في الوقت الذي أمضت فيه الدولة الإسلامية الأشهر الأخيرة في إعادة تشكيل صفوفها في المناطق التي يسهل اختراقها والتي لا تخضع للسيطرة في العراق وسوريا، تاركة القوات المحلية في كلا البلدين تعمل على إبقاء الجماعة الإرهابية بعيدة عن المناطق الحضرية.

مقاتلو الدولة الإسلامية الذين استهدفوا عملية الاحد هم من بين عدد أكبر من المجموعات التي نمت تدريجياً في منطقة وعرة شمال شرق العراق في مخمور. فمخمور هي واحدة من المناطق العراقية المتنازع عليها ، حيث تحولت المسؤولية الأمنية جيئة وذهابا بين الأكراد العراقيين والعرب العراقيين.

الأرض المحيطة بمخمور صخرية وتلال وجافة ، مع العديد من الكهوف الطبيعية التي استغلها تنظيم الدولة الإسلامية كمخابئ لتخزين الأسلحة. تضم المجموعة المستهدفة يوم الأحد ما لا يقل عن 19 رجلاً وكانت واحدة من أكبر مجموعات المقاتلين التي حددتها مصادر المخابرات الأمريكية والعراقية ، وفقًا للمسؤولين.

لم يصب أي من المقاتلين العراقيين لمكافحة الإرهاب في المعركة، وفقاً للمسؤولين، لكن اثنين آخرين لقيا مصرعهما في وقت سابق من هذا العام في غارة سابقة.

واشنطن تايمز: محادثات السلام الأمريكية موضع شك فيما يتنازع القادة الأفغان

وفيما يخص محادثات السلام بين أمريكا وحركة طالبان، قالت صحيفة واشنطن تايمز "أقام الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبير منافسيه، عبد الله عبد الله، مراسم تنصيب متشابهة قبل يوم واحد من إعلان حكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدة عن محادثات سلام مع حركة طالبان المتمردة.

تمثل المراسم الافتتاحية - ويدعي الرجلان أنهما فازا في انتخابات سبتمبر / أيلول - الأزمة السياسية الأخيرة لأفغانستان .

حقق السيد غاني، الذي توقف حفله لفترة قصيرة بسبب سلسلة من الانفجارات، فوزًا على جبهة البصريات: تم بث حفل تنصيبه على شاشة التلفزيون الحكومي وحضره مبعوث السلام الرئيسي للرئيس ترامب زالماي خليلزاد وأوستن ميلر، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان.

على الرغم من أن محادثات السلام المضطربة لم تبدأ بعد، بدأت القوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان كجزء من الصفقة، في المرحلة الأولى من خطة خفض عدد القوات المتمركزة في البلاد من حوالي 13000 إلى حوالي 8600.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، العقيد سوني ليغيت، في بيان "وفقًا للإعلان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية واتفاقية الولايات المتحدة - طالبان ، بدأت القوات الأمريكية في أفغانستان في خفض عدد القوات على أساس الظروف إلى 8600 على مدى 135 يومًا". .

وأصر العقيد ليغيت على أن المهمة الأمريكية في أفغانستان "تحتفظ بجميع الوسائل والسلطات العسكرية لتحقيق أهدافنا - بما في ذلك القيام بعمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة و الدولة الإسلامية وتقديم الدعم لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لمجلة فورين بوليسي إن جهادنا لم ينته بعد.

قال سيث جونز، كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، عن المفاوضات "أعتقد أنه سيكون من المستحيل تقريبًا خلال مرحلة التفاوض السيطرة على العنف".

التايمز: أردوغان ينسحب من محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن أموال المهاجرين

أما صحيفة التايمز، فتطرقت خلال تقرير لها، إلى محادثات اردوغان مع الاتحاد الأوروبي حول أزمة اللاجئين وقالت" انهارت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس أردوغان الليلة الماضية بعد أن طلب المسؤولون تركيا التوقف عن تشجيع المهاجرين على التدفق إلى اليونان.

واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بعدم استقبال عدد كافٍ من اللاجئين، وعدم إعطاء تركيا ما يكفي من المال لإيوائهم، وخرق شروط اتفاق 2016 بشأن المهاجرين، واستغرق تبادل الآراء مع أورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية، وتشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ساعة و 45 دقيقة.

طالب الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بتعزيز المعاهدة بقيمة 6 مليارات يورو تم توقيعها لتقاسم العبء والتكاليف التي تواجهها بلاده ، والتي تستضيف 3.5 مليون لاجئ من سوريا".

(م ش)