فشل مباحثات التهدئة: إسرائيل تضغط على غزة والفصائل تهدد

يستعد السفير القطري محمد العمادي، لمغادرة قطاع غزة اليوم، وذلك بعد توصل مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس، إلى طريق مسدود، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن مصادر لها.

فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية "أن إسرائيل قررت مضاعفة الضغط على حماس، ووضع حدود للتسهيلات التي تريدها".

وعن الضغط الإسرائيلي، قرر وزير الحرب بيني غانتس وقف عمل شركات الوقود في معبر كرم أبو سالم التجاري، ومنع إدخال الوقود بشكلٍ كامل إلى قطاع غزة.

وسبق ذلك، إغلاق البحر أمام الصيادين وإغلاق معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الرئيس لغزة، ومنع إدخال الوقود الأمر الذي أدى إلى وقف عمل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وشل عمل القطاعات الأخرى.

وأضافت الصحيفة: "إن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، يعتقدون أن حماس تريد الأموال – المنحة القطرية للأسر الفقيرة والتسهيلات – ورفع الحصار عن قطاع غزة، بدون مقابل، وأن التوتر على الحدود الجنوبية سيزداد".

ونقلت وسائل أخرى عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها: "إن مفاوضات التهدئة عالقة، وإذا لم نصل إلى حل، فربما نحن أمام خيار المواجهة العسكرية، الوسطاء وصلوا تقريبًا إلى حالة اليأس".

وفي الشأن نفسه، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصدر عسكري في الفصائل الفلسطينية: "أن الغرفة المشتركة للفصائل في قطاع غزة، أعلنت عن جهوزيتها لمعركة طويلة مع إسرائيل".

وفي السياق، ذكر مراسلنا في غزة، أن إطلاق الصواريخ من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية عقب الهجوم الإسرائيلي، يأتي في إطار تطبيق الفصائل للمعادلة الجديدة "الرد بشكل فوري على أي هجوم إسرائيلي" وهو ما يعني أنها مستعدة للتصعيد العسكري، وأنها لن تتراجع عن مطالب رفع الحصار عن غزة، حتى لو كلف ذلك معركة كبيرة.

ويشار إلى أن حركة حماس تطالب بإدخال الأموال والبضائع والمعدات الطبية إلى قطاع غزة المحاصر، وتحاول التخفيف من الأزمة الاقتصادية في القطاع، وترفض إسرائيل مطالبها.

وكانت تقارير فلسطينية قد أشارت إلى أن تفشي وباء كورونا في غزة عمق من موقف الفصائل الفلسطينية المطالب برفع الحصار عن غزة، وذلك للتداعيات الكارثية التي تنتظر القطاع في حال تفشي الوباء بشكلٍ واسع.

(ع م)