فصائل عراقية تعلن الاتفاق على استهداف القوات الأمريكية أينما وُجدت

وقال الحسناوي إن "القوات الأمريكية في العراق، هي قوات محتلة"، مشدداً على أن "هذه القوات سوف تُستهدف من قبل فصائل المقاومة، أينما وجدوا في القواعد أو الشوارع ثأراً لاستهداف أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، فهذا الثأر لم يؤخذ حتى اللحظة".

وجاء الإعلان عن اتفاق فصائل المقاومة لضرب الأميركيين، وهي التسمية التي تطلقها فصائل الحشد الشعبي على نفسها، بالتزامن مع معلومات بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي طلب من ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري تطبيق هدنة بين الحشد والأمريكيين كأساس لنجاح مفاوضات جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وحذرت رسالة الكاظمي ائتلاف العامري من أن الأعمال التي تستهدف الأمريكيين قد تتسبب بنتيجة عكسية أي تعقيد المفاوضات العراقية الأمريكية حول الانسحاب.

(ي ح)