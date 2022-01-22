أطلقت المبادرة العالمية في الـ 13 من كانون الأول عام 2021 حملة تحت شعار" مبادرة العدالة الدولية للكرد"، لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب "في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث انضم إلى هذه الحملة أكثر من 100 ألف شخصية مرموقة من 30 دولة بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين، الأكاديميين، الكتاب، النشطاء والسياسيين.

فيما أعلنت بدورها المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا انضمامها إلى حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وأكدت أنها ستنظم فعاليات مستمرة في كل المؤسسات والمنظمات والقرى والمدن، وستجمع التواقيع في هذا الصدد، من أجل إزالة اسم (PKK) من قائمة الإرهاب.

'له دور بارز في القضاء على مرتزقة داعش'

وبهذا الصدد، أوضح الناطق باسم المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، فرزندا منذر، لوكالتنا أن ظهور حزب العمال الكردستاني كان مقترناً بسياسات الإنكار والإبادة العرقية التي تعرض لها الكرد منذ قرون على يد القوى المهيمنة، وتابع: " بالعودة إلى التاريخ نرى أن كافة الانتفاضات والثورات الكردية تم إفشالها من قبل القوى المهيمنة، وبذلك فإن تأسيس حزب العمال الكردستاني كان بمثابة الرد على كافة السياسات والممارسات التي تعرض لها الكرد".

وبين منذر أن لحركة حرية كردستان دور بارز في حماية الإنسانية والشعوب من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فيما كان لها دور مهم في القضاء على مرتزقة داعش جغرافياً في روج آفا وباشور كردستان، حيث تميزت بنضالها وفكرها الديمقراطي والأيكولوجي عن كافة الأحزاب الكلاسيكية الأخرى.

منذر أكد أن حزب العمال الكردستاني يملك شعبية ومؤيدين من كافة دول العالم وكردستان، نتيجة للمقاومة والكفاح الذي أبداه على مدار عشرات الأعوام من أجل الإنسانية جمعاء، وقال: "دائماً ما عمل حزب العمال الكردستاني من أجل نشر الديمقراطية ومساندة الشعوب في تحقيق حريتها، ومن هذا المنطلق عرف الحزب على المستوى العالمي بإنسانيته ومسيرته المليئة بالمقاومة".

'إدراج اسم PKK على قائمة الإرهاب يعتبر مؤامرة '

وأشار فرزندا منذر إلى الشخصيات المشاركة في الحملة التي أطلقتها المبادرة العالمية في الـ 13 من كانون الأول عام 2021 تحت شعار" مبادرة العدالة الدولية للكرد"، لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وقال: "كافة الشخصيات التي شاركت في هذه الحملة هم علماء، مفكرون، أكاديميون وسياسيون دوليون".

وبيّن فرزندا منذر أن إزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب" خطوة هامة للإنسانية جمعاء، وحل للقضية الكردية بشكل سلمي وديمقراطي، ودعم للعدالة في العالم، وقال: "إدراج حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب لم يكن نتيجة تجاوزه لأي من القوانين الإنسانية، إنما هو نتيجة لمؤامرة سياسية حيكت من قبل الدول المهيمنة والمحتلة لكردستان، لعدم تقدم الحزب دبلوماسياً في العالم".

PKK' الهوية التاريخية للكرد'

وأكد فرزندا أن القوى التي أخذت الحرب والانتهاكات أساساً لها هي الدولة التركية وليس حزب العمال الكردستاني كما تدعي بعض الدول، وقال: "لم ينتهج حزب العمال الكردستاني أي أعمال إرهابية، بل على العكس يناضل من أجل نشر السلام والديمقراطية والمساواة في العالم أجمع وليس في كردستان فقط".

فيما وصف فرزندا مقاومة حزب العمال الكردستاني بـ (الهوية التاريخية للكرد، وسيف العدالة للشعوب المضطهدة)، وتابع: "روح وإرادة حركة حرية كردستان المتمثلة بشخصية حزب العمال الكردستاني تتواجد داخل كل كردي، وبذلك فإن إزالته من قائمة الإرهاب سيكون ميلاداً جديداً ويوم الحرية للشعوب أجمع، لأن ثورة كردستان هي ثورة الشرق الأوسط".

'كل كردي يعتبر لدى تركيا والقوى المهيمنة إرهابياً'

ونوه فرزندا منذر إلى انضمام المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا إلى حملة إزالة حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، قائلاً: "نحن شعوب شمال وشرق سوريا نأخذ من فكر القائد عبدالله أوجلان أساساً في ثورتنا، إذ أن القاسم المشترك بيننا وبين حزب العمال الكردستاني هو فكر وفلسفة القائد، وبذلك فإن المطالبة بإزالته من قائمة الإرهاب واجب أساسي يقع على عاتق كل فرد في المنطقة، لأنه قد ساندنا في ثورتنا من كافة النواحي".

وأضاف: كل كردي يعتبر لدى تركيا والقوى المهيمنة إرهابياً، فمنذ بداية ثورة شمال وشرق سوريا وهي تشن هجمات برية وجوية بشكل متواصل على الشعوب، وتستخدم كافة الأساليب لإنهاء المشروع الديمقراطي الذي ترسخ في المنطقة بإرادة ومقاومة شعوبها".

كما شدد الناطق باسم المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا، فرزندا منذر على أهمية حملة إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب "سننضم إلى هذه الحملة من خلال تنظيم فعاليات متعددة ضمن كافة المؤسسات والمنظمات والقرى والمدن، وسنجمع التواقيع بشكل ديمقراطي من أجل إزالة PKK من قائمة الإرهاب"، مؤكداً بأنهم سيتسمرون في هذه الحملة لمدة شهر ونصف ضمن المنطقة.

(آ)

ANHA