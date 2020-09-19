فريق زلزال يتوّج بطلاً لدوريّ بطولة الشّيخ مقصود والأشرفيّة

ونظّم مكتب الاتحاد الرياضي التابع لحركة الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود والأشرفية دوريّاً لكرة القدم على مستوى حلب باسم دوري "بطولة الشيخ مقصود والأشرفية لكرة القدم".

وبدأ الدوري بتاريخ 10/تمّوز للعام الجاري، على أرض ملعب مقاومة حيّ الشيخ مقصود والأشرفية، بمشاركة 24 فريقاً لكرة القدم من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وخارجهما في حلب.

ونظّمت الفرق على شكل 4 مجموعات كل مجموعة تضمّ 6 فرق.

وانطلقت المباراة النّهائية بين فريق زلزال وفريق البلدية، على أرض ملعب مقاومة شهداء الشّيخ مقصود والأشرفية.

وانتهت المباراة بفوز فريق زلزال على فريق البلدية بـ 12 هدف مقابل 10 أهداف.

ومن ثمّ تمّ تتويج فريق زلزال بكأس الدوريّ لبطولة الشّيخ مقصود والأشرفية من قبل أعضاء مكتب الاتحاد الرياضيّ في الحيّ.

(إ)

ANHA