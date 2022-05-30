فريق سوق حطين يفوز ببطولة نوروز الكبرى لكرة القدم

بحضور إداريي الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة ونادي الجهاد الرياضي، اختتمت بطولة نوروز الكبرى لكرة القدم على أرضية ملعب آليان ضمن مجمع حليق الرياضي في قرية حليق بناحية كركي لكي.

وكان مجمع حليق الرياضي بناحية كركي لكي قد نظم بطولة لكرة القدم تحت اسم نوروز في آذار الماضي والتي شارك فيها 64 فريقاً من كافة مدن ونواحي وقرى مقاطعة قامشلو.

البطولة استمرت شهرين واختتمت مساء أمس، بتتويج فريق سوق حطين من قامشلو على حساب فريق أصدقاء شفان من قامشلو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحسب اللجنة المشرفة على البطولة فإن الهدف من هذه البطولة خلق روح رياضية تسامحية بين مكونات المنطقة ونشر ثقافة الأخوة.

يذكر أن الفرق الـ 32 التي تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة نوروز الكبرى ستخوض مسابقة بطولة دوري الوفاء لشهداء روج آفا خلال الفترة المقبلة.

(ف)

ANHA