فريق روج ينال لقب البطولة في دوري الشهيد فرهاد ديرك

وشارك في دوري الشهيد فرهاد ديرك 27 فريقاُ من ناحيتي كركي لكي وديركز

وجرت المباراة النهائية، اليوم بين فريقي روج من قرية زهيرية في ديرك وآليا من كركي لكي، ليلتقي الفريقان على ملعب الكورنيش في ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، انطلقت مع صافرة الحكم المباراة التي جمعت الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير في الملعب.

وفي لعبة متميزة من لاعبي الفريقين، انتهى شوطا المباراة بتعادل سلبي، ليتوجه الفريقان لركلات الترجيح، وتنتهي بفوز فريق روج على آليا.

وانتهى المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين ومن ثم إلى ركلات الترجيح لتنتهي صافرة الحكم معلناً فوز فريق روج زهيرية بركلات الترجيح.

عائلة الشهيد فرهاد كرمت الفريقين ووزعت الميداليات على اللاعبين، مع تقديم سترة بيضاء عليها صورة الشهيد فرهاد ديرك، ويحمل بعدها فريق روج كأس بطولة الدوري.

(ع-ع/سـ)

ANHA