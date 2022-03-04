فريق نادي الاسايش يفوز بلقب بطولة ناشئات إقليم الجزيرة

وتحت شعار" بالروح الشبابية لفيان ونوجيان سنصعد نضال الثامن من آذار" نظمت هيئة الشباب والرياضة واتحاد المرأة الشابة في اقليم الجزيرة مباراة ودية وذلك في ملعب فدنك الرياضي في ناحية كركي لكي.

وحضر المباراة العشرات من أهالي ناحية كركي لكي والمؤسسات المدنية وأعضاء وإداريين من هيئة الشباب والرياضة واتحاد المرأة الشابة في اقليم الجزيرة.

وشارك في فعاليات بطولة الناشئات لكرة القدم في اقليم الجزيرة عدة فرق وهي " نادي الاسايش ونادي فدنك ونادي بيمان ونادي قنديل، ونادي سردم ونادي عامودا".

وفي ختام المباراة التي جرت بين الفرق الرياضية، فاز فريق نادي الاسايش بلقب بطولة ناشئات كرة القدم في اقليم الجزيرة.

وكما تخللت المباراة عروض رياضية من قبل فرق تايكواندو، وكارتيه وكينغ بوكسينغ.

وانتهت المباراة بتتويج فريق ناشئات نادي الاسايش، وتكريم الفرق الرياضية الاخرى من قبل هيئة الشباب والرياضة واتحاد المرأة الشابة.

(ك ع/ل)

ANHA