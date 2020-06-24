فريق الإستجابة الأولية: 5900 جثة لضحايا داعش تم انتشالها من 25 موقعًا

تمكن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني من انتشال أكثر من 5900 جثة من 25 مقبرة جماعية منتشرة في مدينة الرقة وريفها, كما أنه اقترب اليوم من إنهاء انتشال الموقع الـ 25 الواقع في تل زيدان ببلدة الحمرات في ريف الرقة الشرقي بعد انتشال أكثر من 175 جثة.

كما اكتشف الفريق مقبرتين جماعيتين بين بلدتي حزيمة وبلدة الحكومية شمال مدينة الرقة ومقبرة قرية المحمودلي التابعة لمنطقة الطبقة.

قائد فريق الاستجابة الأولية ياسر الخميس أوضح أن أغلب الجثث المنتشلة هي لمدنيين تم إعدامهم ميدانياً من قبل مرتزقة داعش في فترة وجودهم في المنطقة، مبيناً أن العمل في مقبرة تل زيدان تأخر بسبب ردم الجثث بشكل مباشر وبطرق غير شرعية، بالإضافة إلى وجود أكثر من جثة في حفرة واحدة واختلاط العظام مع بعضها.

وعن طريقة العمل وضح ياسر الخميس" يتم أخذ عينات من كل جثة قبل دفنها بالطريقة الشرعية في مقبرة تل البيعة شمال مدينة الرقة، وذلك بغية تحليلها والتعرف على صاحبها ".

كما أرجع الخميس سبب التأخر في تحليل العينات إلى قلة الأجهزة المستخدمة، مما سبب تأخرًا في التعرف على الكثير من الجثث مؤكداً أنه في المستقبل القريب سيتم توفير تلك الأجهزة.

كما أوضح قائد فريق الاستجابة الأولية أنه سيتم العمل على المقبرتين رقم 26 في ريف بلدة حزيمة، ورقم 27 في ريف مدينة الطبقة بعد تقسيم فريق العمل إلى قسمين .

(أع/م)

ANHA