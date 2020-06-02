فريق الاستجابة الأولية يخمد حريقاً في ريف الرقة الشمالي

ونشب الحريق نتيجة تطاير شرارة من أحد الجرارات الزراعية التي كانت تجمع أكوام القش من أحد الأراضي الزراعية، وهرع الأهالي بما تيسر لهم من الأدوات لحصر الحريق ريثما وصل فريق الاستجابة الأولية، وسيارات الإطفاء، حيث تمكنوا من إخماد الحريق والذي لم يتجاوز مساحة هكتارين.

وحسب الأهالي فإن الحريق نشب في أرض محصودة ولم تكن هناك أي خسائر في المحاصيل التي لم تحصد بعد.

وكانت لجنة الاقتصاد في الرقة قد اتخذت في وقت سابق حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتدارك الحرائق التي قد تنشب في المحاصيل على غرار العام المنصرم، ووزعت بالتعاون مع فوج الإطفاء سيارات إطفاء في الأرياف على أهبة الاستعداد على مدار الـ 24 ساعة .

بالإضافة الى استعداد المزارعين وتقيدهم بكل معايير السلامة وتجهيز جراراتهم وصهاريج المياه لتكون عوناً لعدم امتداد أي حريق في حال نشوبه الى الأراضي الأخرى.

(خ ج/م)

ANHA