فريق الاستجابة الأولية في الرقة جاهز لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق

أدلى فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني ببيان في مبنى الإطفائية الواقع وسط المدينة، أعلن فيه عن تجهيزه لفرق الطوارئ لمكافحة حرائق المواسم الزراعية.

البيان قُرئ من قبل الإداري في فريق الاستجابة الأولية ياسر الخميس، وجاء فيه:

"نحيطكم علماً أن فريق الاستجابة الأولية قد سيطر العام الماضي على حرائق المحاصيل الزراعية في ريف مدينة الرقة وعددها (176) توزعت على 4000 هكتار من تاريخ 3/5/2019 م حتى تاريخ 17/6/2019، وتوزعت عدد المواقع التي عمل فرق الاستجابة بها في مجال الحرائق (64) موقف في ريف المدينة نذكر منها :

المدن بحسب مواقع اتجاهاتها الأرياف الشرقية ( الحوس – الغسانية – الكرامة – مزرعة بدر – أبو دحل – حمرة بلاسم –قرية لكسون – حمرة ناصر – الجركة- جديدة خابور – حمرة غنام – معمل القرميد).

الأرياف الجنوبية: ( كسرة فرج – كسرة محمد علي – كسرة شيخ الجمعة – بلدة رطلة – حويجة السوافي – العباسية).

الأرياف الشمالية ) تل السمن – الأعوج – الكالطة – قرية المهرة- الفرقة 17 – قرية البلوطية شمال عين عيسى – القنطري – حلو عبد – العجاج – أبو حروة – بير سعيد- المعيزيلة – الدحلان- الحكومية- شنينة – مزرعة تشرين – جسر الرومانية – مزرعة الروضة – الدروبية وأبو سوسة- مارودة – الهنادي).

الأرياف الغربية :( مزرعة اليمامة – قرية الخاتونية – الصقورة – المحمودلي والطركة وهداج – الجزرة – أبو قبيع – خربة هدلة – الحليبين – العدنانية – السويدية).

إننا اليوم كفريق الاستجابة الأولية التابع للجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني نعلن عن استعدادنا الكامل لمكافحة جميع أنواع حرائق المحاصيل الزراعية واستعدادنا لموسم الحصاد حفاظاً على موسم الأهالي عند حدوث أي حريق.

ومن خلال افتتاح مفارز إطفاء في ريف المدينة ( الشرقي – الغربي- الجنوبي – الشمالي ) توزعت ضمن خطة للسيطرة على كافة أنواع حرائق المحاصيل الزراعية وخصوصاً موسم الحصاد وتجهيز 11 سيارة إطفاء مجهز بالكامل وتركس عدد 2 و8 جرارات يتم توزيعها على المفارز في ريف المدينة بدعم من لجنة الإدارة المحلية والبلديات وتوجيهات رئاسة مجلس الرقة المدني.

هذا وإن عدد السيارات المجهزة بشكل كامل 25 سيارة كبيرة الحجم، و8 سيارات متوسطة الحجم بالمدينة".

(رع-ع خ /س و)

ANHA