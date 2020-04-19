وخصص الاتحاد الرياضي النمساوي Ligaportal رابطاً على موقعه للتصويت فيه للفرق المشاركة في الانتخابات سيستمر حتى تاريخ 31 نيسان الجاري، ومن بينها فريق روج آفا الذي يعتبر أول فريق يشكل قوامه المهاجرون من سوريا والذي فاز في الكثير من المباريات وحقق تقدماً جيداً بين الفرق الرياضية في أوروبا.

وكان فريق روج آفا قد تأسس عام 2016 بدعم من كوملا الكردية في فيينا، ويضم مجموعة من شباب روج آفا من الكرد والعرب والسريان الذين هاجروا من المنطقة في أوقات مختلفة واستقروا في النمسا.

وفي عام 2018 حصل الفريق على الموافقة الرسمية من الاتحاد الرياضي النمساوي للعب في مرحلة المجموعات المؤهلة للعب في الدوريات الرسمية في النمسا.

ويتطلع الفريق، كما يقول مسؤول فريق روج آفا فرزات جميل إلى أن يحقق المزيد من التقدم على أمل المشاركة في منافسات المراحل القادمة، مؤكداً أن الاتحاد الرياضي مبهور بالأداء الذي يقدمه فريقهم، وعليه يأمل أن يصوت كافة المتابعين والمشجعين لفريقهم في هذه المنافسة ليحققوا المزيد من النقاط والتقدم.

يمكن التصويت للفرق المشاركة في المنافسة عبر الرابط التالي:

https://www.ligaportal.at/wien/1-klasse/1-klasse-a/33163-1-klasse-a-waehle-das-beliebteste-hausbaufuehrer-at-unterhaus-team-2020

(ل)

ANHA