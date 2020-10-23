نظم الاتحاد الرياضي في حي الشيخ مقصود دوري لكرة القدم بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي والذي شارك فيه 20 فريقاً، وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق بلدية رجال.

وأقيمت المباراة النهائية بين فريق بلدية الرجال وفريق هلك رجال على أرض ملعب مقاومة شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الواقعة في حي الشقيف بحلب.

حيث انتهت المباراة النهائية بفوز فريق بلدية رجال على فريق هلك رجال بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف.

بعدها تم تكريم الفريقين بمداليات من قبل إداريي الاتحاد الرياضي، وبعدها تم تتويج فريق بلدية رجال بطلاً للدوري.

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ANHA