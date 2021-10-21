فريد عطي: نحن غير معنيين بنتائج اللجنة الدستورية

انطلقت في 18 تشرين الأول الجاري الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي فشلت في التوصل إلى نتائج تخدم الشعب السوري في الجولات الخمس التي سبقتها.

واستبق المبعوث الأممي إلى سوريا الجولة السادسة بالحديث عن اتفاق حول "وضع مسودة إصلاح دستوري"، دون الحديث عن صياغة دستور جديد.

وشُكلت اللجنة الدستورية في أيلول 2019 بزعم تسيير العملية السياسية في سوريا وصياغة دستور سوري جديد.

الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي، أوضح أن ما تسمى باللجنة الدستورية شُكلت بين حكومة دمشق ومن يسمون أنفسهم بالمعارضة السورية، وقال: "لا يمكن أن تحقق هذه اللجنة أية نتائج ملموسة على أرض الواقع، لأنها لا تمثل كافة أبناء الشعب السوري".

وأكد فريد عطي أن إنجاح أي عملية دستورية يتطلب إشراك كافة أبناء الشعب السوري ضمنها، وأوضح: "نحن كإدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا جزء من سوريا ولكن يتم استبعادنا"، وأشار إلى أن الدستور في معناه العام هو عقد اجتماعي، لذلك يجب أن تشارك في صياغته كافة الشرائح والمكونات والكيانات السياسية والاجتماعية في سوريا.

الاجتماع السادس سيفشل

وتوقع فريد عطي فشل اللجنة الدستورية، وقال: " لأن المجتمعين لا يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري. تم تهميش القوى الديمقراطية المتمثلة بالإدارة الذاتية التي حرر أبناؤها أجزاء كبيرة من سوريا من الإرهاب".

وبيّن عطي أن عقد أي اجتماع أو مؤتمر من أجل حل الأزمة السورية دون الإدارة الذاتية مصيره الفشل، ونوه: "عقدت اجتماعات كثيرة في كل من جنيف وسوتشي إلا أنها فشلت والسبب هو استبعاد الإدارة الذاتية".

وأكد عطي وجود قوى ديمقراطية كبيرة في مناطق الإدارة الذاتية، وهذه القوى تشكلت بإرادة كافة أطياف المجتمع، الذي شكل إدارة خاص به وعن طريقها حقق الأمن والاستقرار غير المتوفر الآن في باقي المناطق السورية.

ونوه عطي إلى أن أبناء شمال وشرق سوريا والبالغ تعدادهم أكثر من 5 مليون نسمة يقومون بإدارة أنفسهم منذ سبعة أعوام تحت سقف الإدارة الذاتية، وقال: "نأمل أن يتعاطى المجتمع الدولي بروح المسؤولية وأن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري. يجب أن تشارك كافة شرائح ومكونات المجتمع السوري من الكرد والعرب والسريان في صياغة الدستور السوري".

المجتمعون يمثلون طوائف معينة لا المجتمع السوري

وأوضح أن المشاركين الآن في اجتماع اللجنة الدستورية يمثلون طوائف معينة، وقال: "النظام يمثل طائفة معينة، والمعارضة تمثل تيار أصولي متشدد".

فريد عطي أشار إلى أن السبب الرئيس لاستبعاد أبناء شمال وشرق سوريا عن اجتماع اللجنة الدستورية هو نتيجة الضغوط التركية، ونوه: "تركيا لا ترغب بأن يحل الأمن والاستقرار في سوريا".

وتابع عطي: "إن لم نشارك ضمن تلك الاجتماعات، فلن نكون معنيين بمخرجاته ونتائجه، من يسعى لإيجاد حل للأزمة السورية يجب عليه إشراك كافة مكونات وشرائح المجتمع السوري في المباحثات والاجتماعات التي تعقد في هذا الصدد، النظام والمعارضة يدركون ذلك جيداً".

عطي أوضح: "يجب أن يدرك الجميع أن القرار الرئيس بصدد سوريا يجب أن يصاغ بأيادي سورية لا بأيادي قوى خارجية، ومن يسعى لحل الأزمة السورية فالطريق واضح وهو أن سوريا لجميع السوريين من الكرد والعرب والأرمن والسريان الشركس. لا يمكن إدارة سوريا أو صياغة دستور عن طريق سياسة الطرف الواحد".

(م)

ANHA