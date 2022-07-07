فريد عطي: على شعبنا الانضمام لحالة الطوارئ

يهدد رئيس دولة الاحتلال التركي اردوغان منذ فترة بالهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا بغية احتلالها، بحيث صعدت من هجماتها البرية على المناطق الأهلة بالمدنيين بقذائف الهاون والصواريخ، من خلال استخدام الطائرات المسيرة.

بناءً على ذلك أعلن المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حالة الطوارئ العامة في سائر المنطقة لمواجهة التحديات وتهديدات جيش الاحتلال التركي والاستعداد لها.

وتعقيباً على حالة الطوارئ كشف الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا فريد عطي، إن إعلان حالة الطوارئ تم اتخاذها نتيجة الهجمات والتهديدات اليومية من قبل الاحتلال التركي التي تطال المدنيين والعاملين في الإدارة الذاتية، كذلك استهدافها للمراكز الخدمية مثل الكهرباء ومحطات المياه.

وأوضح فريد عطي أن حالة الطوارئ هذه جاءت لتستعد جميع مؤسسات الإدارة الذاتية بما فيها الكومينات ومجالس القرى والمدن للدفاع عن مدنهم، والحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية التي بنيت بدماء الشهداء، واستطاعت القضاء على الإرهاب في سائر المنطقة.

وعن التهديدات التركية بين عطي ان الاحتلال التركي يريد مرة أخرى احتلال مناطق في شمال وشرق سوريا، لذلك جميع المكونات والثقافات والأديان مدعوين للانضمام إلى حالة الطوارئ هذه من اجل الدفاع عن ارضهم وقيمهم وثقافاتهم ووطنهم، وقال: "كي لا تحتل مناطقنا مرة أخرى عليهم استخدام حقهم في الدفاع المشروع، كي نستطيع سوياً صد الهجمات التركية".

ودعا فريد جميع شعوب شمال وشرق سوريا، وبعد اتخاذ قرار حالة الطوارئ الالتفاف حول الإدارة الذاتية وقواهم العسكرية واستخدام حق الدفاع المشروع للدفاع عن المنطقة، وأضاف: "هذا القرار اتخذ لوضع جميع الامكانات من اجل الدفاع عن المنطقة".

ولفت فريد عطي إلى أن حالة الطوارئ تم تطبيقها بدءاً من اليوم في جميع مؤسسات الإدارة الذاتية، ونوه: "القرار سيكون قائماً طالما هناك هجمات على مناطقنا ولا توقيت زمني محدد لها، حالة الطوارئ هذه ستنتهي في حال ايقاف هذه الهجمات والتهديدات على مناطقنا وفي حال تم ذلك سيجتمع المجلس العام للإدارة مرة أخرى والتصويت لإلغائها".

ودعا عطي شعوب المنطقة العمل وفق حالة الطوارئ المعلنة، ورفع سوية النضال للدفاع عن مناطقهم وتقوية استعدادتهم أكثر، وقال: "يجب الأيمان بقوتهم وعدم الاعتماد على القوى الخارجية، ووضع جميع امكاناتهم وصقلها للأمن والدفاع".

وناشد الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي أبناء شعب شمال وشرق سوريا في الداخل والخارج والقوى الديمقراطية في داخل سوريا الالتفاف حول الإدارة الذاتية لصد الهجمات التي تطال المنطقة لأفشالها، وأكد: "نحن اصحاب حق لم نعتدي على حقوق أحد، لنا حقوقنا وقدمنا التضحيات في سبيل ذلك وسندفع المزيد نحن على أرضنا ونؤمن بقدرة شعبنا الذي هزم وقضى على الإرهاب ونؤمن بأنهم سيردعون الاحتلال التركي.

(ك)

ANHA