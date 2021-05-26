فرقة “ Kevne şopî” للأغاني الفلكلورية بأداء نساء عفرين

أسست حركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين في 8 آذار من العام 2020 فرقة غنائية فلكلورية خاصة بالنساء، مركزها مُخيم سردم الواقع في ناحية تل سوسين بمقاطعة الشهباء.

وتتألف الفرقة من ثلاثة نساء كبار في السن، كما يساعدهن ثلاث شابات من عضوات الهلال الذهبي على الإيقاع والعزف.

وتُعرف الفرقة بـ "” Kevne şopî أو فرقة "شهيدة مزكين" نسبة إلى المناضلة والفنانة مزكين التي تميزت بنقاء صوتها وكلماتها وأغانيها الثورية والتي استشهدت في منطقة تطوان عام 1992.

وتؤدي الفرقة أغان تراثية مثل "Devejî ـ Meymoş ـ Heyva zerî ـ Xecê û sîyamend"، ، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى من التراث العفريني.

تساهم عضوات الفرقة عبر أغانيهن التراثية في توطيد صلة الجيل الجديد مع التراث وإغناء التراث الشعبي الكردي.

تقول نبيهة محمد إحدى عضوات الفرقة: "نحن نتبع خطا أمهاتنا لإحياء الفلكلور الكردي والعفريني، ليس عن طريق الغناء فقط، بل ضمن كافة مجالات الحياة لكي يظل تاريخنا الثري منارة للأجيال".

'بصوتنا نريد إيصال حكاياتنا إلى الشعوب'

عضوات الفرقة الثلاث كّن يمارسن عملهن ضمن فرقة "أنكيزك" في أعوام الثمانينات، وشاركن في عدد من الحفلات والفعاليات الوطنية، وتعرضن خلال ذلك للضغوطات والملاحقة من قبل سلطات نظام البعث بسبب عملهن في حركة الثقافة والفن.

وتشير نبيهة في حديثها إلى أن قسمًا كبيرًا من أغاني الفرقة يدور حول المرأة في التاريخ، وأضافت "عُرفت المرأة بالتزامها بالثقافة والتراث، حيث تخرج مشاعرها عن طريق الغناء والمواويل، سواء أثناء رعاية أطفالها، أو أثناء عملها في الزراعة والعمل".

وقالت: "منذ الصغر وأنا أمارس الغناء، حينذاك لم يكن هناك انضمام إلى الفرق بشكل واسع، وإلى اليوم كعضوات الفرقة نمارس عملنا. كما أننا نسعى إلى توسيع فرقتنا بضم الأمهات اللواتي يُجِدن أداء الأغاني.

وأضافت نبيهة محمد "أثّر التهجير القسري من عفرين في نفوسنا كثيرًا، وبذلك الألم والأمل بالعودة نغني اليوم، وبصوتنا نريد إيصال تاريخنا وقصصنا إلى كافة الشعوب".

وتشارك عضوات الفرقة الآن في كافة الفعاليات والمناسبات منها نوروز و8 آذار "يوم المرأة العالمي" في مقاطعة الشهباء ولاقت مشاركتهن استحسان نساء وأهالي عفرين المُهجّرين.

نبيهة محمد إحدى عضوات فرقة الشهيدة مزكين طالبت في ختام حديثها كافة نساء كردستان بالحفاظ على الفن والفلكلور والتراث الكردي ليبقى حيًّا بين الأجيال.

(س و)

ANHA