فرقة آرارات في الحسكة تقدّم عرضًا إيمائيًّا عن المؤامرة الدولية في اليوم الرابع من المعرض

تشهد مدن شمال وشرق سوريا فعاليات متنوعة استنكارًا للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وتحت شعار " الحرية والعدالة للقائد عبدالله أوجلان"، نظمت حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق حركة الثقافة والفن واتحاد المثقفين في مدينة الحسكة، في الـ 10 من الشهر الجاري، معرضًا للصور وكتب القائد أوجلان.

وزُيّنت خيمة المعرض التي نصبت في حديقة القائد أوجلان الواقعة في حي الناصرة، بصور القائد عبدالله أوجلان، والرموز الكردية.

وتضمن المعرض العشرات من اللوحات الخشبية المنقوشة عليها صور القائد عبدالله أوجلان ووالدته، بالإضافة إلى المئات من كتب ومجلدات القائد أوجلان.

وشارك في اليوم الرابع من المعرض وفود عدة تضمنت العشرات من أعضاء قوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني السرياني في مدينة الحسكة وأعضاء المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وتجوّل المشاركون في المعرض للاطلاع على الصور المعروضة وكتب القائد عبدالله أوجلان.

ثم قدّمت فرقة آرارات التابعة لمركز الثقافة والفن في المدينة عرضًا إيمائيًّا صامتًا باسم "حرية الإنسان"، والذي تمحور حول المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وكافة المعتقلين في السجون التركية.

ويشار إلى أن المعرض سينتهي يوم غد، وذلك بتنظيم مظاهرة منددة مع اقتراب المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

(ب ر)

ANHA