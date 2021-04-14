فرق هندسة الألغام بالرقة تفكك عبوة ناسفة شمال المدينة

قدَّم أحد أهالي الرقة بلاغ لقوى الأمن الداخلي بالرقة يفيد بوجود عبوة ناسفة بحي الدرعية شمال الرقة، سارع على إثر البلاغ خُبراء الهندسة ليتمكنوا من إزالة العبوة بنجاح وإتلافها بعيداً عن تواجد الأهالي.

حيث كانت العبوة ضمن أحد الأبنية المُهدمة والتي كان مرتزقة داعش يتخذون منها مقراً إبان سيطرته على المدينة، وتزن العبوة قُرابة 10 كيلو غرام من مادة TNT شديدة الانفجار.

وأكد أحد العاملين بفرق الهندسة على ضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب أو مشبوه على أرقام غُرف العمليات ضمن الرقة وذلك لضمان الأمن والسلامة العامَّة للأهالي.

(رع /م)

ANHA