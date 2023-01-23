فرق الطوارئ والإنقاذ في الشيخ مقصود تعلن انتهاء عمليات البحث والبدء بترحيل الأنقاض

بعد عمل دؤوب لانتشال ضحايا انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود ونجدتهم، استمر لنحو 30 ساعة، أعلنت فرق الطوارئ والإنقاذ انتهاء أعمال البحث، وذلك بعد انتشال 18 شخصاً من تحت الأنقاض، نجا منهم شخصين فقط فيما فقد 16 شخصاً حياتهم.

قرار توقف الأعمال جاء بعد التواصل مع الناجين وذوي الضحايا عن وجود مفقودين آخرين، ليتبين أن كل المفقودين تم الوصول إليهم.

أحد المسؤولين عن عمليات البحث وترحيل الأنقاض، بموقع انهيار المبنى، مظلوم حلب، أشار إلى أنه بعد نحو 30 ساعة من العمل المتواصل انتشلوا 18 شخصاً، اثنين منهم على قيد الحياة.

وأكد مظلوم أنهم تواصلوا مع جميع ذوي الضحايا والناجين من الانهيار لتحديد المفقودين، وكان آخر المفقودين، صبحي جعرور الذي انتشل منذ ساعات من تحت الأنقاض.

بدوره، قال أحد المتطوعين المشاركين في عملية انتشال المواطنين من تحت الأنقاض، عارف عليكو، إن روح المسؤولية تدفعهم للاستمرار بتقديم كل غالٍ ونفيس، لخدمة الأهالي، والتكاتف مع بعضهم وقت الشدائد.

مبيّناً أن أكثر ما أثّر فيه هو انتشال الأطفال من تحت الركام، وستبقى هذه الصورة في ذهنه ولو بعد حين.

ومن المقرر أن تبدأ الفرق بترحيل الأنقاض، بعد انتشال جميع الضحايا من تحت الركام.

(س ر)

ANHA