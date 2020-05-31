فرق الطّوارئ تخمد 3 حرائق في تل حميس

وبعد نشوب حريقين في الأراضي الزراعية من ريف ناحية تل حميس الجنوبي، وحريق آخر في حوش محطّة الكهرباء في الناحية، سارعت فرق الطوارئ وفوج الإطفاء إلى إخماد تلك الحرائق، بمساعدة الأهالي والجرّارات المدنية، قبل توسّع رقعة الحرائق.

والتهمت الحرائق التي اندلعت بسبب ماس كهربائي في ريف ناحية تل حميس 8 هكتارات من محاصيل مزارعي قرية "قراع الطماش"، والتي تعود ملكيّتها لكل من حسّان الأحمد 20 دونماً مزروعاً بمحصول القمح، مع إتلاف 800م خرطوم زراعي قياس "4 إنج"، و20 دونماً للمزارع خضر الفراحان مزروعاً بالقمح مع إتلاف 200م خرطوم زراعي "3 إنج"، ومحمود أحمد خضر 20 دونماً مزروعاً بالشّعير.

وكما أتلفت الحرائق 20 دونماً مزروعاً بالقمح للمزارع عقل فهيم الحافظ من أراضي قرية "تل الناصر"، جنوب تل حميس.

والتهمت الحرائق أيضاً مساحات واسعة من الأراضي المحصودة سابقاً، والتي يعتمد عليها مالكو الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز للرعي فيها.

وبنفس السياق أخمد الأهالي حريق التهم 25 هكتاراً مزروعاً بالقمح، من أراضي المزارع فاضل العبو من مزارعي قرية "الأحيمر"، التابعة لبلدة جزعة، ولم يعرف سبب الحريق بعد.

وكما أخمدت لجان الطوارئ في تل حميس حريق اندلع في الحشائش والأعشاب اليابسة في حوش محطة الكهرباء وسط الناحية، وسببه شرارة سقطت من كابلات محطة الكهرباء.

وبعد إخماد الحريق أكّد ضيف الإبراهيم أحد عاملي محطة الكهرباء في تل حميس، أن الحريق لم يسبب أي أضرار للمحطة لعدم وجود كابلات أرضية في المحطة، وأنّ المحطة قيد التأهيل والإصلاح من قبل هيئة الطاقة.

(ل)

ANHA