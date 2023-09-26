فرق الصيانة تصلح أضرار القصف التركي لشبكة الكهرباء في تل تمر

استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، يوم أمس الإثنين، خطوط التوتر الكهربائي (66 ك.ف) القريبة من قرية أم الكيف في الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

القصف التركي ادى لانقطاع التيار الكهربائي عن ناحية تل تمر بشكل كامل، وتوجهت صباح اليوم فرق الصيانة في مركز كهرباء الناحية لإصلاح الأضرار.

وحسب مركز الكهرباء، فإنه سيتم الانتهاء من الصيانة خلال الساعات المقبلة ليعود التيار الكهربائي إلى ناحية تل تمر.

وتعتبر هذه المرة الـ 26 التي تخرج فيها محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة؛ نتيجة استهداف خطوط التوتر العالي المغذية للمحطة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ وصوله إلى مشارف ناحية تل تمر بعد احتلاله لمدينة سري كانيه أواخر عام 2019.

(م ح)

ANHA