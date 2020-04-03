فرق الصيانة تباشر العمل لإعادة المياه إلى الحسكة

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أمس خطوط جرّ المياه التي تغذي مدينة الحسكة ونواحيها والقرى التابعة لها بقذائف الهاون، أدت إلى خروج الخط عن الخدمة، وانقطاع المياه مجدداً عن الحسكة.

هذا وباشرت اللجان الخاصة التابعة لبلدية الشعب في مدينة تل تمر بعملية تهيئة الخطوط مرة أخرى لإعادة جرّ المياه إلى مدينة الحسكة بعد انقطاعها يوم أمس.

محمد خلو، الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل تمر أشار لمراسلنا إلى أن تركيا تعمدت استهداف خطوط المياه التي تغذي مقاطعة الحسكة، وأكد أن الورشة ستنتهي من صيانة الخط خلال 24 ساعة إذا لم تستهدفها مدافع الاحتلال التركي ومرتزقته.

يُذكر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون مراراً وتكراراً استهداف الموارد الحيوية، حيث قطعوا في وقت سابق 5 مرات المياه عن الحسكة ونواحيها عبر إيقاف محطة علوك.

(كروب)

ANHA