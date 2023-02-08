فرق الإنقاذ للاحتلال التركي تهمل انقاذ سكان جندريسه الأصليين من تحت الأنقاض

تعمل فرق الإنقاذ التابعة للاحتلال التركي على إنقاذ المستوطنين وعوائل المرتزقة في ناحية جندريسه المنكوبة والمدمرة بنسبة 80 بالمئة بفعل الزلزال الذي تأثرت به مختلف المناطق السورية.

وتهمل ما تسمى فرق الإنقاذ سكان ناحية جندريسه الأصليين، تحت الأنقاض وسط منع الأهالي من الاقتراب من المباني المدمرة.

هذا وسرق مرتزقة ما تسمى أحرار الشرقية مساء أمس، رتل من الشاحنات تحمل مساعدات كانت متجهة صوب ناحية جندريسه، في مركز مدينة عفرين.

كما تهمل مشافي الاحتلال التركي والمرتزقة في عفرين المحتلة المصابين من سكان عفرين الأصليين، دون تقديم العلاج وإجراء العمليات اللازمة لهم.

(ج س/ك)