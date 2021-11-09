فرنسا: يجب أن تبدأ المحادثات النووية الإيرانية من حيث توقفت

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته وكالة رويترز إن "وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إنه من الملح استئناف المحادثات مع إيران على أساس ما تم التفاوض عليه حتى 20 حزيران عندما أوقفت إيران المحادثات".

وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البيان بعد أن أجرى لو دريان محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محاولة لاستئناف المفاوضات الدولية المتوقفة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الوزير الفرنسي شدد أيضاً على أهمية تعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.

(م ش)