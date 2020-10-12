فرنسا: يجب على تركيّا الامتناع عن الاستفزازات

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في مؤتمر صحفي: "نشعر بقلق من نبأ إرسال تركيا سفينة التنقيب Oruc Reis إلى منطقة واقعة مباشرة بالقرب من جزيرتي كاستيلوريزو ورودوس اليونانيتين".

وأضافت فون دير مول: "نتوقّع من تركيا أن تنفّذ التزاماتها وتمتنع عن أي استفزازات جديدة وتعرض أدلة دقيقة على استعدادها لخوض حوار انطلاقاً من مبدأ حسن النية".

وأعادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى الأذهان أنّ المجلس الأوروبي دعا بوضوح تركيا، يوم 1 أكتوبر، إلى التخلي عن اتخاذ إجراءات أحادية تتناقض مع مصالح الاتحاد الأوروبي وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

(ي ح)