فرنسا: وقف إطلاق النار في قره باغ هي خطوة أولى

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول في بيان، حصلت رويترز على نسخة منه "يجب الآن تنفيذه والالتزام به بصرامة من أجل تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية بين البلدين"، في إشارة لها الى اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الذي جرى الاتفاق عليه بين وزير الخارجية الأرمني ونظير الاذربيجاني برعاية روسية في موسكو.

واضافت أغنيس فون دير مول "يجب استئناف المناقشات الجوهرية، التي انخرط فيها الطرفان تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك، دون شروط مسبقة".

وأعلنت موسكو فجر السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

هذا وأفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، صباح اليومن بأن الجيش الأذربيجاني استهدف مناطق في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار اعتبارًا من ظهر اليوم بوساطة روسية.

(م ش)