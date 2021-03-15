فرنسا: لا علاقات مع دمشق قبل التزامها بالحل السياسي

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أكدت فيه أن عودة العلاقة مع دمشق رهن التزام الأسد بقرار مجلس الأمن حول الحل السياسي.

وجاء بيان الخارجية في وقت أعلن فيه الممثل الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون المكلف بملف سوريا فرنسوا سينيمو الاثنين، أنه "لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب" .

وأوضح ممثل عن الخارجية خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف حول النزاع في سوريا، أنه وقبل 10 سنوات بدأت تظاهرات سلمية في كافة أرجاء سوريا، وتسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الإنسان التي تتحمل حكومة دمشق بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة إنسانية لا توصف، مضيفاً خلال جلسة جرت على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "هذه الجرائم لا يجب أن تبقى دون عقاب، لأن وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا".

ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية للأزمة السورية التي اندلعت في الخامس عشر من آذار/مارس من عام 2011.

(ي ح)