فرنسا: هجوم بمفرقعات هاون يستهدف مركزاً للشرطة في جنوب باريس

وقالت مديرية شرطة باريس إنه عُثر على ٨ من المقذوفات على مقربة من المركز، وتسبب الهجوم بأضرار في عدة سيارات تابعة للشرطة، وكذلك في باب المدخل الزجاجي في المركز الواقع في وسط مدينة شامبانيي-سور-مارن في ضاحية باريس الجنوبية، وذلك بحسب موقع الحرة.

وبدأت الحوادث قبيل منتصف الليل وانتهت بعد ساعة، ولم يتمّ توقيف أي شخص على خلفية الهجوم.

وأعرب قائد شرطة باريس ديدييه لالمان عن "دعمه للشرطيين الذين استُهدفوا بهذه الأعمال غير المقبولة".

وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم، وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف المرتكبة ضد قوات حفظ النظام، لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه".

وسأل "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم بحماية قواتها الأمنية؟".

وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في نيسان / أبريل الماضي خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.

(ش ع)