فرنسا: أوروبا بصدد نشر قواتها في مالي لردع المجموعات الإرهابية

وقالت فلورانس بارلي للنسخة الإلكترونية من صحيفة "لا كروا" إن المجموعة الأولى من القوة ستضم قرابة مئة جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديًّا تشيكيًّا في تشرين الأول/أكتوبر، وسينضم إليهم قرابة 150 جنديًّا سويديًّا في كانون الثاني/يناير 2021.

وأضافت أن "إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام إلينا" كذلك.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن العنف الجهادي والعرقي في مالي والنيجر بوركينا فاسو أودى بحياة أربعة آلاف شخص على الأقل في 2019.

وتشهد منطقة الساحل بأكملها هجمات متزايدة تشنّها مجموعات متطرفة رغم تعزيز الجيوش الوطنية في المنطقة ونشر قرابة 5100 عنصر فرنسي من قوات مكافحة الإرهاب.

وقالت بارلي، إنه بينما بات الجهاديون أكثر ضعفًا، إلا أنهم يلجؤون بشكل متزايد إلى تجنيد القصّر.

وحذرت "على الرغم من جميع الإجراءات الاحترازية التي اتّخذت، قد يصاب بعض المجندين الأطفال أو يقتلون في المعارك".

(م ش)