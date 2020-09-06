فرنسا: المجلس الأوروبّي سيبحث قريباً فرض عقوبات على تركيّا

وقال جان إيف لودريان خلال استضافته على أثير إذاعة "فرانس إنتر": "خلال جلسة المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملفّ المطروح، ملف تركيا".

وأضاف: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "نقول لتركيا.. من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً"، مضيفاً أنّ "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك.. هذا ممكن!".

وأردف قائلاً: "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".

ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة، وأكّد أنّ "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيداً".

وألمح الدبلوماسي الفرنسي إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متّهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق "جو إسلامي - قومي" يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا".

ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضمّ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً يومي 24 و 25 سبتمبر.

(ي ح)