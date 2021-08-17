فرنسا وألمانيا تعلنان إتمام أول عملية إجلاء لمواطنيهما من مطار كابول

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم، أن أول طائرة عسكرية فرنسية تقل أناساً تم إجلاؤهم من أفغانستان، هبطت ليلاً في أبو ظبي، مؤكدة أن بلادها تعمل على تسيير المزيد من الرحلات الجوية من أفغانستان.

واستؤنفت الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعد إخلاء المدرج في مطار كابول من آلاف الأشخاص الذين كانوا يائسين من الفرار بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن الطائرة التابعة للقوات الجوية الألمانية التي تمكنت الليلة الماضية من الهبوط بعد عدة محاولات في مطار كابول، أقلعت وعلى متنها 7 أشخاص فقط.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم: "يمكننا التأكيد أنه تم في الليل إجلاء 7 أشخاص من كابول".

وأضاف: "بسبب الفوضى والمناوشات المنتظمة عند نقاط التفتيش وفي ظروف غياب حماية الجيش الألماني لم نتمكن من ضمان دخول المواطنين الألمان الآخرين والشخصيات الأخرى الذين كانت أسماؤهم ضمن قوائم الإجلاء، إلى المطار".

هذا واستولت حركة "طالبان" على البلاد، يوم الأحد، وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

(ل د)