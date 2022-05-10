فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعوان المجر إلى التخلي عن النفط الروسي

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مكالمة فيديو اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والقادة الإقليميين في محاولة منهم لتحقيق انفراجة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وقال متحدث فرنسي إن الدعوة ستركز على ضمان أمن الإمدادات وآليات التضامن.

والتقت أورسولا فون دير لاين وأوربان على عشاء عمل أمس الاثنين، حيث أحرزوا تقدماً لكنهم فشلوا في تحقيق انفراجة، وفقًا للجانبين.

ويعرقل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خطة الإنهاء التدريجي لمشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي، مشيرًا إلى اعتماد المجر على الطاقة الروسية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو في مقطع فيديو على فيسبوك بعد اختتام محادثات يوم الإثنين "لقد أحرزنا بعض التقدم، ويمكننا القول إننا اتخذنا خطوة صغيرة إلى الأمام".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد الاجتماع إنها ستعقد مؤتمرًا افتراضيًّا "لتعزيز التعاون الإقليمي في البنية التحتية النفطية".

وقالت على تويتر إن المحادثات مع أوربان كانت "مفيدة في توضيح القضايا المتعلقة بالعقوبات وأمن الطاقة. لقد أحرزنا تقدمًا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

وتسعى المجر للحصول على ضمانات فنية من شأنها أن تضمن أمن طاقتها بالنظر إلى مدى اعتماد البلاد على الإمدادات الروسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

(م ش)