فرنسا تتهم تركيا بانتهاك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب وكالة الأسوشيتد بريس "إن العقبة الرئيسة أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا اليوم، تكمن في الانتهاك المنهجي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ولا سيما من جانب تركيا، على الرغم من الالتزامات التي قطعت في برلين".

وأضافت الوزارة الفرنسية "إن دعم تركيا لهجوم حكومة الوفاق يتعارض بشكل مباشر مع الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار الذي ندعمه".

وأضافت الخارجية الفرنسية "يتفاقم هذا الدعم بسبب الأعمال العدائية وغير المقبولة التي تقوم بها القوات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو، والتي تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

(ي ح)