فرنسا تطالب الولايات المتحدة بمواصلة محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط

وشدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة مواصلة مكافحة مرتزقة داعش في العراق وسوريا.

وأشار لودريان إلى "أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب" في الشرق الأوسط، وكذلك في منطقة الساحل.

من ناحيته، أبرز بلينكن رغبة بلاده في "مواصلة التعاون الوثيق" مع فرنسا في مكافحة الإرهابيين بمنطقة الساحل، من دون توضيحات أخرى.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد خفّض الحضور العسكري الأميركي في العراق إلى 2500 عنصر قبيل تنصيب خلفه جو بايدن.

وتخشى فرنسا من تعزّز قوة داعش في العراق وسوريا، الذي تشارك في مكافحته ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن.

(ي ح)