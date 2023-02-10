فرنسا تصعد من لهجتها حيال إيران

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا لنظيرها الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه يجب أن يكون هناك "رد دولي" أقوى على التهديد الذي يمثله برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، حسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن كاثرين وبلينكن تحدثا هاتفياً، يوم الخميس ناقشا خلاله مجموعة من الموضوعات من بينها أوكرانيا وإيران.

وقالت الوزارة، إن "الوزيرة أشارت إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والتهديد المتزايد الذي تشكله زيادة ترسانتها من الصواريخ الباليستية، وانتشار الصواريخ بما في ذلك تجاه الجهات الفاعلة غير الحكومية والحاجة إلى تعزيز الرد الدولي على هذا التهديد".

كما ناقشا حاجة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي قالت خلال الأسبوع الماضي، إن طهران غير متسقة في الوفاء بالتزاماتها النووية.

(م ش)