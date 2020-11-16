فرنسا تكشف عن عقوبات أوروبية محتملة ضد تركيا

وقال بون "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل"، وأضاف: "جميع الخيارات مطروحة" وبينها العقوبات الفردية.

وأشار الوزير الفرنسي خلال حديث له في برنامج على إذاعة "أوروب 1" وصحيفة "ليزيكو"، إلى العقوبات التي اتخذت بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وأوضح بون "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة"، وأضاف: "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

وذكر بون أنه "على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديموقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي"، وتابع "لم يكن الأمر كذلك، إنها تعتمد نهجًا إسلاميًّا عدائيًّا ثقافيًّا وجيوسياسيًّا في جميع المجالات، لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخرًا، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين".

وأكد بون أن "فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، ولا توجد أية أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية أردوغان ونظامه".

ويذكر أن الخلافات تصاعدت بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ آب/أغسطس الماضي، وذلك على خلفية تنقيب الأولى عن الغاز شرق البحر المتوسط.

(س ر)