فرنسا تخصص 25 مليون يورو لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تشمل هذه القطاعات الصحة والتعليم والسكن والانتعاش الاقتصادي، ويتضمن هذا الدعم المهم للشعب اللبناني دعم منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية.

وبعد كارثة 4 آب، عملت "الوكالة الفرنسية للتنمية" وبحسب بيان صادر عنها، "على الفور على إعادة تخصيص التمويل من المشاريع الجارية إلى إجراءات الطوارئ، بقيمة 5 ملايين يورو.

في الوقت نفسه، حشدت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 20 مليون يورو إضافي، تم توقيع جزء كبير منه في 5 تشرين الثاني"، وأكدت السفيرة غريو أن "فرنسا كانت تفاعلية للغاية في الاستجابة للحاجات المرتبطة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عبر تأكيد الاستجابة السريعة والمستهدفة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وجاءت الاستجابة الفرنسية على مرحلتين: مساعدات عينية في الأيام الأولى بعد انفجار 4 آب؛ ثم مساعدة مالية للمنظمات غير الحكومية في المرحلة الثانية التي بدأت للتو".

يذكر أن انفجار المرفأ أودى بمستودع الأدوية المُستعصية المركزي في الكرنتينا الذي يستفيد منه نحو 25 ألف مريض يتلقّون علاجهم على نفقة وزارة الصحة.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

(ع م)