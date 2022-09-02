فرنسا تحذر من تزايد خطر الهجمات الإرهابية من قبل متطرفين قادمين من العراق وسوريا

حذر المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة من وجود تهديد متزايد بوقوع هجمات إرهابية على الأراضي الفرنسية من قبل متطرفين قادمين من العراق وسوريا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال جان فرانسوا ريكارد في مقابلة مع محطة الأخبار الفرنسية "بي إف إم تي في" إن الأعمال الإرهابية التي قام بها أفراد قادمون من مناطق ينشط فيها الإرهابيون وخاصة العراق وسوريا لا يمكن استبعادها".

وتأتي تعليقات ريكارد قبل بدء محاكمة ثمانية مشتبه بهم على صلة بهجوم نيس عام 2016 والذي خلف 86 قتيلًا.

وقال ريكارد إن التهديد المتطرف ازداد منذ عام 2020، مضيفاً، لمدة عامين، تمكنا من رؤية كيف استعاد داعش بعض أجزاء من الأراضي، وأعاد هيكلة نفسه في العراق وسوريا.

وحذر من إن الأفراد المدانين في فرنسا بتهم تتعلق بالإرهاب ومن المقرر إطلاق سراحهم، يمثلون تهديدًا آخر.

وقال: "غالبيتهم لا يتخلون عن قناعاتهم"، مضيفًا أن "أجهزة القضاء والاستخبارات الفرنسية ستراقب عن كثب السجناء المفرج عنهم".

وقال المدعي العام إن السلطات الفرنسية "ستحتاج إلى بذل كل ما في وسعها" لمنعهم من ارتكاب هجمات.

(م ش)