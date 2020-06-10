وطالب الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا "بإلحاح" أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان "نطالب بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كلّ العمليات العسكرية بصورة فعّالة وفورية والانخراط بطريقة بنّاءة في المفاوضات".

هذا وحذر مصدر دبلوماسي فرنسي من التدخل التركي في ليبيا، مشيراً إلى أن الخطر الذي تمثله التدخلات التركية بات على أبواب أوروبا.

وقال المصدر إن أوروبا تشعر بالقلق جراء التفاهمات التركية الروسية في ليبيا مشيراً إلى أن هذه التفاهمات لا تصب في صالح استقرار أوروبا.

وإلى ذلك، أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده ستستمر في دعم حكومة الوفاق الليبية على جميع الصعد العسكرية والمدنية.

ويأتي ذلك فيما كشف موقع BulgarianMilitary الإلكتروني، نقلاً عن مصادر محلية تركية أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية.

وسيكون الهدف من الفرقاطة، بحسب المصادر، تقديم الدعم لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني خلال المعارك الدائرة في محيط سرت.

(ش ع)

ANHA