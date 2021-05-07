فرنسا تدعو لضغط دولي لإجراء انتخابات لبنان في موعدها

وأشار خلال لقاء مصغر مع عدد من الإعلاميين في السفارة الفرنسية في بيروت، إلى أن "المسؤولين اللبنانيين لم يلتزموا بالتعهدات التي قطعوها أمام الرئيس الفرنسي".

وأضاف أن "العقوبات التي أعلنت ليست إلا بداية الطريق في مسار عقوبات مشددة".

ولفت إلى أن لقاءاته مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، كانت "من منطلق ما يمثلون دستوريًّا"، ويذكر أن الانتخابات النيابية اللبنانية سوف تجري عام 2022.

وكان الوزير لودريان قد وصل أمس إلى بيروت وزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما التقى في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر في بيروت مجموعات من الحراك الشعبي المعارض، والحريري، ولم يدلِ الوزير لودريان بأي تصريح خلال لقاءاته أمس.

وكانت فرنسا قد اتخذت إجراءات تقضي بمنع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد.

ولم ينجح الحريري في تشكيل حكومة منذ تكليفه بذلك، في 22 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لتخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب / أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أب / أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.

(ش ع)