فرنسا تدعو القوى الأجنبية إلى عدم التدخل في ليبيا

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الاثنين، أن بلادها لا تدعم معسكرًا أو آخر في ليبيا، مشيرةً إلى أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لعب دورًا مهمًّا في مكافحة مرتزقة داعش في ليبيا.

ودعت فلورنس بارلي، في تصريح صحفي نقلته شبكة العربية، القوى الأجنبية إلى التوقف عن التدخل ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وبالتالي العودة إلى عملية برلين وإيجاد حل سياسي.

وأوضحت أن فرنسا تدين جميع انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، أينما كان مصدرها وبدون تمييز.

وأشارت فلورنس بارلي إلى أن تركيا تجلب عددًا كبيرًا من المرتزقة السوريين إلى البلاد، مشيرةً إلى توثيق كل ذلك بدقة لدى الأمم المتحدة.

وقالت إن بلادها تسعى إلى الحصول على وقف إطلاق النار، وتعزيز الحل السياسي، وتحقيق الاستقرار في البلاد ومحاربة الإرهاب.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قد أعربت، الخميس، عن قلق بلادها حيال التحركات التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، وأكدت دعمها لجمهورية قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي وكذلك على المستوى الثنائي، مع التأييد على حل سياسي للمشاكل التي يسببها التدخل التركي في ليبيا.

(ش ع)