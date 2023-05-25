فرنسا تعتبر  اختبار إيران لصاروخ باليستي انتهاك لقرار الأمم المتحدة

ففي خِضمِّ سباق التسلّح الذي تتنافس فيه الدول، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقابَ عن صاروخٍ باليستي جديدٍ طويلِ المدى، الأمرُ الذي أثار ردودَ فعلٍ دوليةٍ مُندّدة.

وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه التجربةَ من أكثر الأنشطة إثارةً للقلق في ضوء التوسّع المتواصل للبرنامج النووي الإيراني على حد وصفه.

وفي وقتٍ سابقٍ كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن قدراتِ صاروخها البالستي الذي أجرت عليه اختباراً، وقالت إنه يُعدُّ من الجيل الرابع ويبلغ مداهُ نحو ألفي كيلو مترٍ ويحمل رأسًا حربياً يزن 2500 كيلو غرام، وله القدرةُ على التحكّم في حالة الرأس الحربي وتصحيح مساره خارجَ الغلاف الجوي للأرض.

ويأتي اختبار إيران على صاروخها الباليستي، بعد يومين على تهديد إسرائيل باحتمال استهداف المنشآت النووية الإيرانية في حال واصلت طهرانُ تطوير برامجها النووية والصاروخية، وذلك في إطار استمرار الحرب الكلامية بين الجانبين، وبالتزامن مع استهداف المراكز الإيرانية في سوريا.

(سـ)