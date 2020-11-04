فرنسا تعلن حل حركة الذئاب الرمادية التركية المتطرفة

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة نشرها عبر بتويتر، "تم حلّ حركة الذئاب الرمادية التركية القومية بسبب ترويجها للكراهية وقيامها بأعمال عنف".

ووُجهت أصابع الاتهام إلى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرًا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون، كذلك، كُتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت الأحد.

ويعدّ هذا التنظيم، سيء السمعة، الأخطر تطرفًاً بين التنظيمات التي ترعاها السلطات التركية بقيادة رجب طيب أردوغان خارج تركيا، حيث نفّذ هذا التنظيم عدة اغتيالات سياسية بحق معارضين أتراك وكرد، بالإضافة إلى محاولات اختراق الدوائر السياسية والأمنية في دول العالم.

(ي م)