فرنسا... مقتل 4 أشخاص وفقدان آخر في حادثة اصطدامٍ لطائرتين

أفادت المسؤولة المحلية في منطقة إندر-إيه-لوار، نادية صغير، لوكالة فرانس برس، بإن "طائرة شراعية صغيرة تقل شخصين وطائرة سياحية من نوع (دي إر 400) تقل ثلاثة أشخاص اصطدمتا بين الساعة 16,30 والساعة 17,00".

وأوضحت أن "الطائرة الأولى سقطت فوق سور منزل في لوش، دون أن توقع مزيدًا من الضحايا، فيما سقطت الثانية على بعد مئات الأمتار في منطقة غير مأهولة".

وقال مدعي عام تور، غريغوار دولان، إنه "عُثر على جثتين داخل الطائرة الشراعية وجثتين أخريين داخل الطائرة"، فيما رجح المدعي العام سقوط شخص من الطائرة "لم يعثر عليه بعد"، وأوضح أن الطائرة تحطمت فوق شجرة في موقع يصعب الوصول إليه، بحسب ما أفاده به وكالة فرانس برس.

وتابع دولان أن: "قائد الطائرة يبلغ 75 عامًا، والراكبين يبلغان 28 و30 عامًا، بينما قائد الطائرة الشراعية يبلغ 66 عامًا والراكبة تبلغ 50 عامًا".

وقال المدعي العام إن الطائرة الشراعية أقلعت من شاتولورو عند الساعة 15,15 وكانت تقل شخصين، أما الطائرة الثانية وهي من طراز روبان دي إر 400 فأقلعت من بواتييه عند الساعة 15,00، وكان ركابها يجرون جولة فوق قصور منطقة لوار في أجواء صافية.

وفُتح تحقيق في الحادث سيتولاه لواء شرطة المواصلات في رواسي وبريست وتجمّع شرطة منطقة إندر-إيه-لوار، بالإضافة إلى نشر نحو 50 عامل إطفاء في المنطقة ونحو 30 شرطيًّا، وكانت عمليات البحث مستمرة في المساء، بينما لا تزال أسباب الاصطدام مجهولة.

ولم يكن سكان المنزل الذي سقطت الطائرة فوق سوره موجودين فيه لحظة الحادث، علمًا أن المنطقة سكنية يحدّها طريق عادة ما يشهد ازدحامًا.

(ي م)