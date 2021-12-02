فرناز عطية: التحالف العربي الكردي يخدم الطرفين ويوقف سياسات تركيا التوسعية

قالت الدكتورة فرناز عطية أحمد، الباحثة المصرية في العلوم السياسية، إن التحالف العربي الكردي، له أهمية مزدوجة وتبادلية، سواء بالنسبة للكرد أو العرب.

وأشارت في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أنه في الشق الخاص بالعرب، فإنه "لا يخفى على الجميع أن الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل عام تواجه تهديدات تركية، من خلال اتباع سياسة تركية توسعية، بدليل وجود تركيا في ليبيا، واحتلال جزء من الأراضي السورية بحجة محاربة ما تسميه الإرهاب الكردي والتي هي ذريعة".

وأضافت: "هناك وجود تركي في الأراضي العراقية، وبين الحين والآخر تشن تركيا الهجمات على شمال العراق بحجة الدفاع عن مصالحها وتأمين الأراضي التركية ضد الإرهاب على حد زعمها".

وأكدت أن حجج أنقرة ما هي إلا ذرائع للتدخل في دول المنطقة وقالت: "لو تذكرنا سنجد أن تركيا كانت تشجع وتساند داعش بطريقة غير مباشرة من خلال السماح له بعبور الحدود ونقل المعدات والأسلحة الخاصة به إلى مناطق الجوار التركي".

وأوضحت أن تركيا تسعى إلى استنزاف الموارد البشرية والاقتصادية لسوريا والعراق وليبيا.

وأكدت الباحثة المصرية، أن هناك تدخل كبير من تركيا في قضايا الشرق الأوسط، سواء السياسية أو الاقتصادية؛ مما يزعزع ويهدد دول الوطن العربي، وأضافت: "لا يخفى على الجميع دعم تركيا للجماعات الراديكالية المتشددة والإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تعمل على تهديد وزعزعة الأمن في عدد من الدول كانت من بينها مصر.

ولفتت فرناز عطية إلى أن تركيا حاولت التدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية مثل تونس والعديد من الدول العربية الأخرى، وبالتالي فإن التحالف والتكاتف العربي الكردي سيعمل على وقف استمرار هذه السياسة التوسعية والتصدي لها.

وفيما يخص الشق الكردي، قالت فرناز عطية، إن التحالف العربي الكردي يدخل في مصلحة الكرد أيضًا؛ لأن هذا التحالف يساعدهم في الحصول على الدعم والنصرة لقضيتهم وتوضيحها للعالم بأن "الكرد لا يسعون إلى الانفصال ولكنهم يسعون إلى التعايش السلمي وحقهم في الاستقرار واستثمار ثرواتهم".

وأكدت أن التحالف العربي الكردي من شأنه أن يساعد الكرد على الوقوف في وجه تركيا واستعادة أراضيهم التي تغتصبها تركيا في سوريا أو الأراضي الخاصة بهم في العراق التي تشن تركيا هجمات عليها بين الحين والآخر، كما أنه يساعد في الحد من التوغل التركي في أراضي الدول العربية أيضًا".

(ح)

ANHA